Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Голы Р. Хименеса, Морено и Лосано принесли Мексике победу над Чили

Голы Р. Хименеса, Морено и Лосано принесли Мексике победу над Чили
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион

Сборная Мексики в товарищеском матче обыграла национальную команду Чили – 3:1. Встреча состоялась в Сан-Диего (США).

Первый тайм вышел безголевым, а в начале второго мексиканцы за 13 минут провели три результативные атаки. На 52-й минуте с пенальти отличился форвард «Бенфики» Рауль Хименес. Вскоре с передачи Андреса Гуардадо забил защитник «Реала Сосьедад» Эктор Морено. Полузащитник ПСВ Ирвин Лосано сделал счёт разгромным, результативная передача в активе Родольфо Писарро. Гол престижа на счету Николаса Кастильо.

27 марта сборная Мексики проведёт товарищеский матч с командой Парагвая. Встреча состоится в Санта-Кларе (США) на стадионе «Левайс». В этот же день чилийцы сыграют с американцами. Матч пройдёт в Хьюстоне на арене BBVA Compass.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
23 марта 2019, суббота. 05:15 МСК
Мексика
3 : 1
Чили
1:0 – Хименес – 52 (пен), 2:0 – Морено – 64, 3:0 – Лосано – 65, 3:1 – Кастильо – 69
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент