Голы Р. Хименеса, Морено и Лосано принесли Мексике победу над Чили

Сборная Мексики в товарищеском матче обыграла национальную команду Чили – 3:1. Встреча состоялась в Сан-Диего (США).

Первый тайм вышел безголевым, а в начале второго мексиканцы за 13 минут провели три результативные атаки. На 52-й минуте с пенальти отличился форвард «Бенфики» Рауль Хименес. Вскоре с передачи Андреса Гуардадо забил защитник «Реала Сосьедад» Эктор Морено. Полузащитник ПСВ Ирвин Лосано сделал счёт разгромным, результативная передача в активе Родольфо Писарро. Гол престижа на счету Николаса Кастильо.

27 марта сборная Мексики проведёт товарищеский матч с командой Парагвая. Встреча состоится в Санта-Кларе (США) на стадионе «Левайс». В этот же день чилийцы сыграют с американцами. Матч пройдёт в Хьюстоне на арене BBVA Compass.