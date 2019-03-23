Зинченко: у сборной Украины был очень хороший шанс выиграть

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал ничейный поединок с национальной командой Португалии в первом матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020.

«Мы добыли очень важное очко на выезде. Но впереди очередной матч, нет времени на восстановление. Надо забыть эту игру, к следующей нужно начинать готовиться прямо сейчас.



Мы знали, что у Португалии много качественных футболистов. И как они играют дома, прекрасно знаем. Возможно, удача была на нашей стороне. Выполнили много работы без мяча. У нас был очень хороший шанс выиграть.

Пообщался с одноклубником Бернарду Силвой после матча. Он сказал, что очень устал сегодня. Конечно, они расстроены. Португальцы моментами давали нам играть, иногда у нас получалось быстро выходить из обороны в атаку. Но присутствовал брак в некоторых ситуациях. Забей Мораес гол – было бы здорово», — цитирует Зинченко Football.ua.