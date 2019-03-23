Бэйл: в детстве часто смотрел игры «Арсенала», нравилось наблюдать за игрой Анри

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл, ранее выступавший в составе «Тоттенхэм Хотспур», признался, что в детстве болел за лондонский «Арсенал».



«В детстве часто смотрел матчи „Арсенала“. Мне нравилось наблюдать за игрой Тьерри Анри и Денниса Бергкампа. У них была отличная команда. Фанаты „Тоттенхэма“ вряд ли обрадуются, услышав это.



Гиггз оказал на меня огромное влияние — он был моим героем в детстве. Конечно, он валлиец, играл левой ногой, поэтому я равнялся на него. Мне нравилось смотреть на его игру, а теперь он мой тренер. Как и все дети, представлял себя профессиональным футболистом. Кричал, что я Гиггз, но моя грудь не была достаточно волосатой», — приводит слова Бэйла Daily Mail.

Бэйл — лучший игрок года в Уэльсе по версии профессиональных футболистов