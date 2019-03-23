«Спартак» поздравил Кононова с днём рождения

Московский «Спартак» поздравил главного тренера команды Олега Кононова с днём рождения. Сегодня, 23 марта, российскому специалисту исполняется 53 года.



«Спартак» от всей души поздравляет Олега Георгиевича с днём рождения, желает ему здоровья, семейного счастья и больших побед с красно-белыми!" — говорится в поздравлении, опубликованном на странице «Спартака» в «Твиттере».



Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года. Он сменил на этом посту итальянского специалиста Массимо Карреру. Кононов работал в таких командах, как «Севастополь», «Краснодар», «Ахмат», тульский «Арсенал», и других клубах.



«Спартак» набрал 33 очка в 20 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.