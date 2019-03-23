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Жо: не помню Гинера без сигары

Жо: не помню Гинера без сигары
Футбол / РПЛ

Бывший нападающий ЦСКА Жо поделился мнением о президенте московского клуба Евгении Гинере.

«Президент клуба всегда заботился о команде, всегда искал игроков, чтобы усилить состав. Только так можно построить стабильный клуб — лучший в России за последние 15 лет. ЦСКА выиграл множество титулов за эти годы, включая Кубок УЕФА. Есть президенты, которые вспоминают о команде время от времени, но Гинер всегда был рядом.

Президент открыл мне двери в ЦСКА, который стал моей первой командой в Европе. Он всегда любил бразильцев. Гинер говорил, что ему нравится наше отношение к жизни.

Помню нашу первую встречу. Когда я только приехал, Гинер сказал, что голова у меня на месте, несмотря на то что я очень молод. Пожелал мне всего хорошего и сказал, что у меня будет успешная карьера.

А ещё не помню его без сигары, по-моему, он всегда её курил», — приводит слова Жо сайт телеканала «360».

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