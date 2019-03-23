Степаненко: Роналду очень злой ушёл в раздевалку после матча со сборной Украины

Полузащитник донецкого «Шахтёра» и сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Португалии (0:0).



«Все устали очень сильно. Тяжелая игра, было много навесов, ударов по воротам, но, слава богу, выстояли. Тяжелый матч, на самом деле, энергозатратный. Португалия – команда высокого уровня, они держали темп — не скажу, что высокий, но держали. Мы выдержали, не скажу, что физически подсели. Зинченко общался с Бернарду Силвой, тот сказал, что Роналду очень злой ушёл в раздевалку.



Особых установок в игре с Роналду не было. Были командные установки, как играть с Португалией. Персонально с Роналду никто не играл. Знали его сильные качества, он и по воротам бил, и подавал, и все, что мог, для команды делал. Но не может человек постоянно один команду тащить», — приводит слова Степаненко ua.tribuna.com.

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