Экс-игрок «Спартака» Алекс объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник московского «Спартака» Алекс Мескини объявил о завершении профессиональной карьеры, сообщает Globo Esporte.



Последним клубом 36-летнего бразильского футболиста был «Интернасьонал», который расторг контракт с Алексом по обоюдному согласию сторон в 2016 году. С тех пор полузащитник не выходил на поле, но официально не объявлял о завершении карьеры. По информации источника, в будущем Алекс планирует продолжить работу в футбольной сфере.



Алекс выступал в составе московского «Спартака» с 2009 по 2011 год. Вместе с российским клубом полузащитник дважды становился серебряным призёром чемпионата России. Бразильский футболист принял участие в 69 матчах за «Спартак», забил 19 голов и отдал 21 результативную передачу.