Саутгейт: Стерлинг был великолепен, он провёл потрясающий матч с Чехией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением об игре нападающего Рахима Стерлинга, который оформил хет-трик в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Чехией (5:0).



«Рахим был великолепен, он провёл потрясающий матч. Он усердно работал на протяжении этой недели и принял участие в четырёх голах. Это был особенный вечер для него, я очень рад.



Думаю, Стерлинг действительно вырос и как игрок, и как человек. Он голоден до голов и забивает, действуя на инстинкте. Думаю, он наслаждается тем, что приобретает опыт и дополнительную ответственность. Нельзя отрицать, что у него были непростые времена в сборной Англии, но сейчас он на коне — это Рахим отлично продемонстрировал в матче с Чехией», — приводит слова Саутгейта The Telegraph.

Хет-трик Стерлинга принёс сборной Англии победу с крупным счётом в игре с Чехией