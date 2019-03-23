Тренер Молдавии — о матче с Францией: «Жигулям» трудно угнаться за «Феррари»

Главный тренер сборной Молдавии Александр Спиридон прокомментировал матч отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Франции (1:4).

«Не думаю, что здесь сыграл психологический фактор. Мы играли с монстрами в сравнении с нашей командой. Да, у нас были проблемы, это было ожидаемо. Сложно заменить Гацкана и Епуряну. Сборная Молдавии показала не лучший футбол. Проблема в том, что „Жигулям“ трудно угнаться за „Феррари“. Это будет подходящее сравнение для двух команд. Разница между сборными Франции и Молдавии очевидна, её невозможно не заметить. Я работал в матчах Лиги чемпионов, играли с клубами высокого класса, но даже тогда не было такой колоссальной разницы. Надеюсь, со сборной Турции мы продемонстрируем другой футбол, если это можно назвать футболом», — приводит слова Спиридона «Молдавский футбол».