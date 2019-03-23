Галактионов: молодёжная сборная России не обольщается победой в игре со Швецией

Старший тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал победу команды в товарищеском матче со Швецией (2:0).



«Сборная Швеции — это очень крепкий соперник, атлетичная команда, хорошо подготовленная в тактическом плане. В ней собраны качественные футболисты с хорошими физическими данными. Поэтому игра получилась упорная. Эпизодами мы действовали неплохо, но пока играем с перепадами, показываем свой футбол только отрезками. Нам бы, конечно, хотелось более цельной игры.



Мы очень довольны победой, особенно учитывая сколько времени у нас было на подготовку, тренировочную работу. В то же время, победой мы не обольщаемся, понимаем, какие огрехи у нас есть в организации игры. Их нам нужно будет устранять, а также прибавлять в качестве игры. Именно это мы и будем требовать от наших футболистов», — приводит слова Галактионова официальный сайт РФС.

Молодёжная сборная России U21 обыграла Швецию в товарищеском матче