Манолас летом может перейти в «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» проявляет интерес к греческому защитнику римской «Ромы» Костасу Маноласу. Об этом сообщает Calciomercato.

По данным источника, «Атлетико» может приобрести грека в летнее трансферное окно. В составе «матрасников» Манолас может заменить ветерана команды Диего Година, который отказался продлевать контракт и, скорее всего, перейдёт в «Интер». Сумма отступных в контракте Маноласа составляет € 36 млн.

27-летний Манолас перешёл в «Рому» летом 2014 года из «Олимпиакоса». Сумма трансфера составила € 15 млн. В нынешнем сезоне Манолас принял участие в 21 матче итальянского национального чемпионата, стал автором одного забитого мяча и одной результативной передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.