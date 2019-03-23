Главный тренер сборной Чехии: пять голов от Англии — это жестоко

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы подвёл итоги матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Англии (0:5).



«Должен поздравить сборную Англии. Сильная команда, отличные игроки, пять голов. Для нас это жестоко. Хоть мы и пропустили пять мячей, думаю, мои игроки честно отработали весь матч. Проблемы была в глупых ошибках. Мы пропускали неудачные и странные мячи.



Не думаю, что мы испугались соперника. Сборная Англии — команда высокого уровня. Здесь играют молодые и быстрые футболисты. Мы не успевали за ними и никак не смогли ответить. В любом случае, хочу поблагодарить болельщиков — они были великолепны», — приводит слова Шилгавы официальный сайт Футбольной ассоциации Чехии.

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