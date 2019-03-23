Президент «Кальяри»: Барелла стоит дороже € 50 млн

Президент «Кальяри» Томмазо Джулини сообщил, что оценивает полузащитника Николо Бареллу более, чем в € 50 млн.

«Не буду отрицать, что в январе Бареллой интересовался „Наполи“. Сарри хочет видеть его в „Челси“. Также у нас были контакты с „Интером“.

Думаю, Николо обойдётся клубам дороже € 50 млн, так как в следующем году будет столетие «Кальяри». Не знаю, что ждёт его в будущем, но он может ещё сильно прибавить. Надеюсь, Барелла будет прогрессировать в нашем клубе.

Это банальное сравнение, но он напоминает мне Найнгголана, хотя Николо даже более одарён технически, чем Раджа", — приводит слова Джулини Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

В нынешнем сезоне 22-летний Барелла провёл 26 матчей в чемпионате Италии, забил один гол и отдал одну результативную передачу.