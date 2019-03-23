Нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои стал самым молодым дебютантом в истории сборной Англии.

Хадсон-Одои принял участие в матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Чехией (5:0). В этой встрече форвард вышел на поле на 70-й минуте, сменив Рахима Стерлинга.

Хадсон-Одои сыграл в возрасте 18 лет 135 дней. Прежним рекордсменом был Данкан Эдвардс, дебютировавший за сборную Англии в возрасте 18 лет 183 дней.

18-летний Хадсон-Одои является воспитанником «Челси». В нынешнем сезоне принял участие в шести матчах английского национального чемпионата (0 — в основном составе), но не отметился результативными действиями. На его счету четыре забитых мяча и две голевые передачи в восьми матчах Лиги Европы.