Баринов: очень рад вызову в сборную России, хочу помочь команде

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился впечатлениями от вызова в сборную России. В воскресенье, 24 марта, национальная команда России сыграет с Казахстаном в матче отборочного турнира Евро-2020.



«В Сочи была тренировка, после неё подошёл начальник команды и спросил, готов ли я ехать в сборную. Я ответил: „Конечно, готов“. Потом подошёл Юрий Палыч (Сёмин — Прим. „Чемпионата“) и сказал, что после второй тренировки вылетаю в Казахстан.



В сборной знаю практически всех, со всеми играем. Ребята все одни и те же. Поэтому думаю, что никаких проблем с адаптацией не возникнет, всё нормально. Эмоции были вчера. Я был очень рад, сообщений очень много поступало, семья поздравила. Я приехал сюда, чтобы помогать сборной», — сказал Баринов в интервью пресс-службе сборной России.

Баринов вызван в сборную России