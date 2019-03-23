Фанат заставил Баринова объясниться за оскорбление «Спартака»

Болельщик «Спартака» заставил объясниться полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова за нецензурную кричалку в адрес красно-белых после завоевания титула чемпиона России в прошлом сезоне.

Инцидент произошёл в самолёте, в котором Баринов летел из Москвы в Нурсултан в расположение сборной России на матч 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы с Казахстаном.

В ответ на претензии фаната Баринов сообщил, что принёс извинения в своём «инстаграме».

Матч Казахстан — Россия состоится 24 марта на стадионе «Астана-Арена». Начало — в 17:00 мск.

22-летний Баринов является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Видео опубликовано в «твиттере» Киберстранника.