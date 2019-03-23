Черчесов: кто критикует Россию за примитивный стиль? Подстраиваемся под игроков

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о национальной команде Казахстана в преддверии матча отборочного турнира Евро-2020. Встреча состоится завтра, 24 марта, на стадионе «Астана Арена».



«Крупная победа Казахстана в матче с Шотландией нас не удивила. Восприняли результат как результат. Знаем, что у Казахстана новый тренер, кстати, мы с ним встречались и играли друг против друга. Мы не знаем, как хотели играть шотландцы, но знаем, что Казахстан – мобильная команда, любит и умеет играть. Тогда сложилось так, что Казахстан забил первым в дебюте, а шотландцы не смогли перестроиться.



Сборную России критикуют за примитивный стиль? А кто нас критикует? Спортивные журналисты из Казахстана? У нас есть игроки определённого качества, надо подстраиваться под них. Кстати, Казахстан тоже играет длинными передачами. Мы постараемся сделать максимум, чтобы было комфортно играть именно с этим соперником», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.