«Крылья Советов» одержали победу в товарищеском матче с «Соколом»

В товарищеском матче «Крылья Советов» обыграли саратовский «Сокол». Встреча состоялась на стадионе «Металлург» и завершилась со счётом 1:0 в пользу самарской команды.



Автором единственного гола этой встречи стал нападающий «Крыльев Советов» Павел Яковлев, который отправил мяч в ворота «Сокола» на 62-й минуте.



«Крылья Советов» продолжат тренироваться на стадионе «Металлург», готовясь к матчу 21-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом». Встреча состоится 29 марта на стадионе «Самара Арена» 18:30 мск.



«Крылья Советов» набрали 24 очка в 19 матчах и занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит».