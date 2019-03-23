Пануччи отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Албании

Главный тренер сборной Албании Кристиан Пануччи, ранее работавший в национальной команде России, отправлен в отставку, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Албании.



Напомним, накануне сборная Албании проиграла национальной команде Турции (0:2) в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. В следующей игре, со сборной Андорры, которая состоится 25 марта, албанскую команду будут возглавлять Эрвин Булку и Сулейман Мема.



Пануччи работал в национальной команде России с 2012 по 2014 год. Специалист занимал пост ассистента наставника сборной Фабио Капелло. В 2018 году итальянский тренер возглавил сборную Албании. Пануччи работал также в таких командах, как «Ливорно» и «Тернана».