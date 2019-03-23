Экс-директор «Наполи»: «Ювентус» выбрал Дешама в качестве замены Аллегри

Бывший спортивный директор «Наполи» Пьерпаоло Марино сообщил, что главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри принял решение покинуть клуб. Заменой ему, скорее всего, станет наставник сборной Франции Дидье Дешам.



«Аллегри не останется в „Ювентусе“, таков его выбор. Он решил двигаться дальше. „Ювентус“ выбрал Дешама в качестве замены Аллегри», — приводит слова Марино Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

Ранее сообщалось, что Аллегри хотел уйти в отставку перед матчем 26-го тура чемпионата Италии с «Наполи» (2:1), но председатель совета директоров Андреа Аньелли убедил его остаться в клубе.

Напомним, Дешам тренировал «Ювентус» в сезоне-2006/07 и вывел клуб в Серию А, но подал в отставку из-за разногласий с руководством.