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Капитан сборной Казахстана: хотим преподнести команде России сюрприз

Капитан сборной Казахстана: хотим преподнести команде России сюрприз
Футбол / Евро-2020

Полузащитник и капитан сборной Казахстана Исламбек Куат поделился ожиданиями от матча отборочного турнира Евро-2020 с национальной командой России.

«В российских СМИ пишут, что Россия должна легко обыгрывать Казахстан? Пускай пишут что хотят, это их работа. Завтра выйдем и будем играть. Хотим преподнести сюрприз. Эйфории после Шотландии никакой не было, сразу начали готовиться к России. Россия – хорошая команда, доказала свой уровень.

Да, мы смотрели её матч с Бельгией, нам не спалось после Шотландии. Впечатления? Мне понравилась игра. Встречались две хорошие сборные. У вас ребята все хорошие, найдете замены в центре поля, никаких проблем не будет", — передаёт слова Куата корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

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