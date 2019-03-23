«Наполи» хочет купить защитника «Борнмута» Аке

«Наполи» проявляет интерес к голландскому защитнику «Борнмута» Натану Аке. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, итальянский клуб рассматривает вариант приобретения голландца в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить € 30 млн.

24-летний Аке перешёл в «Борнмут» летом 2017 года из «Челси». Сумма трансфера составила € 22,8 млн. В нынешнем сезоне голландец принял участие в 31 матче английского национального чемпионата (все — в основном составе) и стал автором трёх забитых мячей. Его контракт с английским клубом действителен до лета 2022 года. На его счету 10 матчей за национальную команду Нидерландов, в которых он забил один гол.