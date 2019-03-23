Рэмси не сыграет в матче со Словакией из-за травмы

Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Уэльса Аарон Рэмси не сможет принять участия в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Словакии из-за травмы, сообщает Sky Sports. По информации источника, у валлийского футболиста диагностировано повреждение бедра.



Матч отборочного турнира Евро-2020 Уэльс — Словакия состоится завтра, 24 марта, на стадионе «Кардифф Сити» в 17:00 мск.



Рэмси выступает в составе «Арсенала» и сборной Уэльса с 2008 года. По окончании сезона-2018/19 валлийский полузащитник станет игроком туринского «Ювентуса». В нынешнем сезоне Рэмси принял участие в 25 матчах за лондонский клуб, забил три мяча и отдал шесть результативных передач.