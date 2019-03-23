Дюгарри: «ПСЖ» должен любой ценой заполучить Л. Эрнандеса, он нужен клубу

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри поделился мнением о защитнике мадридского «Атлетико» Лукасе Эрнандесе и отметил, что француз необходим «ПСЖ».



Ранее появилась информация, что Эрнандес близок к переходу в мюнхенскую «Баварию». Сообщалось, что немецкий клуб уже выплатил часть суммы за трансфер игрока.



«Когда увидел новости об Эрнандесе, я хотел спросить, а чем же сейчас занимается „ПСЖ“. Этот игрок нужен парижанам. Он может играть слева, у него отличное видение игровой ситуации. Он хороший игрок, способный на многое. К тому же Эрнандес француз. Чего ждёт клуб? Думаю, „ПСЖ“ должен любой ценой заполучить Эрнандеса. Это будущее мирового футбола», — приводит слова Дюгарри Mundp Deportivo.