Райола начал работать над уходом Погба из «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба предстоящим летом может сменить команду. Агент футболиста Мино Райола уже начал работать над трансфером, сообщает Marca.

Ранее Погба сказал, что любой футболист мечтает играть за мадридский «Реал». По мнению испанского издания, это свидетельствует о желании француза перейти в стан «сливочных».

Помешать трансферу Поля в «Реал» может нежелание руководства «красных дьяволов» расставаться с ним. Кроме того, в контракте полузащитника не прописана сумма отступных.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Погба забил 11 голов и отдал 9 результативных передач в 27 матчах.

«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды 58 очков.