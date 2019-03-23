Глава Конфедерации футбола Бразилии: с радостью сыграли бы в России

Глава Конфедерации футбола Бразилии Уолтер Фелдман не исключил, что сборная Бразилии проведёт в будущем товарищеский матч с Россией. Об этом он заявил в преддверии товарищеского матча со сборной Панамы, который проходит в Португалии. Там Федерации футбола Бразилии вручили Кубок Девяти ценностей — главную награду программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы».

«В России много пустых стадионов с чемпионата мира? На самом деле, увы, в Бразилии тоже хватает пустых стадионов. Однако нам действительно понравился ЧМ в России. Он был великолепен, поздравляю. Мы бы с радостью провели ещё один матч в России. Тут необходимо согласование с президентом CBF и комиссией. В любом случае, я сообщу им о такой возможности», — сказал Фелдман.