Моуринью: прекрасно понимаю, чего хочу, скоро вернусь к работе

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что в ближайшее время планирует вернуться к тренерской деятельности. Моуринью был уволен в декабре 2018 года. С тех пор португалец отклонил несколько предложений.

«Хочу вернуться летом. Хочу приступить к работе в новом клубе перед началом сезона. Точно знаю, чего не хочу, поэтому сказал «нет» уже трём-четырём клубам, которые делали мне предложения. Также знаю, чего хочу. Не говорю о конкретном клубе, а об условиях и «природе» клуба», — сказал Моуринью в эфире beIN Sports.

Ранее сообщалось, что Моуринью может возглавить мадридский «Реал», в котором он уже работал. Но мадридцы в итоге назначили на пост главного тренера другого бывшего наставника команды — Зинедина Зидана. Сообщалось об интересе к Моуринью со стороны «Интера».