Агент Шкриньяра: «Барселона» и «Реал» заинтересованы в моём клиенте

Агент защитника «Интера» Милана Шкриньяра заявил, что в услугах клиента заинтересованы ведущие испанские клубы. По словам агента, 24-летний хорватский защитник может продолжить карьеру в «Барселоне» или «Реале». Представитель футболиста заявил, что известный агент Мино Райола может попытаться включиться в сделку.

«Реал» хочет купить его. «Барселона» тоже заинтересована. Шкриньяр перейдёт в команду, которая убедит «Интер» продать его этим летом.

Райола может попытаться ввести Шкриньяра в заблуждение, но у нас с ним контракт. Поэтому мы будем обсуждать сделки», — приводит слова агента Diario Goal.

Кроме того, агент добавил, что «Манчестер Сити» делал предложение «Интеру» о покупке Шкриньяра, но в итоге в английский клуб перешёл Эмерик Лапорт.