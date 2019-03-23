Сборная Россия U19 потеряла шансы на выход в финальную часть чемпионата Европы

Юношеская сборная России (игроки 2000 года рождения) провела второй матч элитного раунда чемпионата Европы — 2019 U19 в Краснодаре. Российская команда сыграла вничью с Румынией (0:0) и потеряла шансы на выход в финальную часть турнира.

Сборная России, набрав 2 очка, занимает второе место в группе 1. Возглавляет турнирную таблицу Ирландия (6).

Ранее российские футболисты сыграли вничью с Азербайджаном (0:0). В заключительном туре сборная России сыграет с Ирландией. Встреча состоится в Краснодаре 26 марта в 17:00 мск.

Россия — Румыния — 0:0 (0:0)

Россия: Шитов, Маслов, Мартынов, Михайлов, Москвичев, Умяров, Черников (Мохбалиев, 43), Янов, Карапузов (Пруцев, 74), Халназаров, Прошляков (Агаларов, 74).

Румыния: Тырновану, Рус, С. Шербан, Лека, Баньои (Байку, 56), Сефер, Михэйлэ, Хоршия (Петрила, 64), М. Шербан (Скречиу, 90+2), Манолаке, Тома.