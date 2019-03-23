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«Зенит» в Санкт-Петербурге проиграл «Аустрии» в товарищеском матче — 0:3

«Зенит» в Санкт-Петербурге проиграл «Аустрии» в товарищеском матче — 0:3
Футбол / РПЛ

«Зенит» провёл товарищеский матч с «Аустрией» из Вены. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу австрийского клуба.

Автором первого гола стал защитник Флориан Кляйн, отличившийся на 35-й минуте. В начале второго тайма преимущество «Аустрии» увеличил хавбек Урош Матич. На 88-й минуте в ворота «Зенита» был забит третий мяч.

«Зенит», набрав 41 очко, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В 20 матчах команда Сергея Семака одержала 13 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

В 21-м туре чемпионата России «Зенит» встретится с «Оренбургом». Игра состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 31 марта в 14:00 мск.

Товарищеские матчи (клубы)
23 марта 2019, суббота. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0 : 3
Аустрия В
Вена, Австрия
0:1 – Кляйн – 35, 0:2 – Матич – 49, 0:3 – Эвандро – 87
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