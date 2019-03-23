Гордеев: думаю, за два матча Россия U19 наиграла на гол, ребята подавлены

Главный тренер юношеской сборной России (игроки 2000 года рождения) Андрей Гордеев прокомментировал результат матча элитного раунда чемпионата Европы — 2019 U19 с Румынией (0:0). Российская команда потеряла шансы на выход в финальную часть турнира. Ранее россияне сыграли вничью с таким же счётом с Азербайджаном.

«Я думаю, за два матча мы всё-таки наиграли на гол. Хочу поблагодарить ребят за эти две игры. Все моменты, которые мы с ними обговаривали, они пытались воплотить в жизнь. Что-то получалось, что-то — нет. Может быть, именно это помешало забить такой важный гол что в первой, что во второй игре. Было видно, что ребят тяготила ответственность за результат. Мы потратили много сил и эмоций, хотели порадовать болельщиков, но, к несчастью, нам не удалось сохранить интригу до последней игры.

Хотелось бы ещё раз поблагодарить принимающую сторону — футбольный клуб «Краснодар» и, конечно, всех зрителей за то, что нас поддерживали. Игроки сейчас очень расстроены и подавлены, но это часть профессии. Победы чередуются с поражениями.

Нельзя сказать, что мы проиграли, но невыход из группы и непопадание на чемпионат можно приравнять к отрицательному результату. Перед нами стоит задача подготовиться к следующей игре. Это заключительное выступление нашей сборной на этом турнире, соперник непростой, нужно с таким же настроем подойти к этому матчу», — передаёт слова Гордеева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.