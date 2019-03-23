Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Болельщики «Зенита» растянули нецензурный баннер против канала «Z+»

Болельщики «Зенита» растянули нецензурный баннер против канала «Z+»
Футбол / РПЛ

Во время товарищеского матча «Зенит» — «Аустрия» (0:3), проходившего в Санкт-Петербурге, болельщики питерского клуба растянули баннер, выступив против нового клубного канала «Z+». С помощью этого баннера, содержавшего ненормативную лексику, болельщики выразили негативное отношение к проекту и его координатору Игорю Порошину.

Напомним, клубный канал «Z+» дебютировал во время матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак». Авторы показали встречу в формате Match Day. Перед началом игры на канале шло развлекательно-аналитическое шоу, в котором приняли участие фигуристка Елизавета Туктамышева, певец Сергей Шнуров, дизайнер Артемий Лебедев, блогер Евгений Савин и другие медийные люди. Шоу вела Мария Командная. Во время эфира гости использовали ненормативную лексику. После окончания шоу Командная сообщила, что отказалась от гонорара.

Старт нового проекта «Z+» вышел кошмарным. Но его не будут закрывать
Президент питерского клуба прокомментировал первый эфир шоу «Z+» и рассказал о его будущем.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент