Янов — о ничьей с Румынией: мы все разочарованы, команда пребывает в шоке

Полузащитник сборной России U19 Данила Янов прокомментировал результат второго матча элитного раунда чемпионата Европы — 2019. Российская команда сыграла вничью с Румынией (0:0) и потеряла шансы на выход в финальную часть турнира.

«Какие могут быть эмоции после поражения? Мы все разочарованы, команда пребывает в шоке.

Мы все были настроены на атаку, не было мыслей бежать назад, поэтому румынам удавалось проводить быстрые атаки.

Считаю, что мы оба матча провели достаточно хорошо, но у нас большие проблемы с реализацией. Сегодняшний матч можно охарактеризовать максимальным невезением и нехваткой мастерства. Думаю, это связано с тем, что мы не успели сыграться. Команда только недавно собралась вместе, мы не сумели прочувствовать игру и наиграть связки.

Во вторник будет заключительная игра сборной 2000-го года рождения. Несмотря на то что этот матч не имеет значения для турнира, мы постараемся сохранить боевой настрой», — передаёт слова Янова корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.