М. Кержаков: поражение от «Аустрии» даст тренерскому штабу пищу для размышлений

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал результат товарищеского матча с «Аустрией». Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась победой гостей со счётом 3:0.

«В конце матча, когда трибуны свистели, чувствовал, что разочаровали болельщиков и счётом, и игрой, к сожалению. Не знаю, почему так произошло. Мы настраивались на этот матч, как и на «Шальке», как и на предыдущие товарищеские игры на этой арене. Думаю, тренерскому штабу эта встреча даст пищу для размышлений. Сегодня играли люди, у которых меньше игровой практики.

Что этот тайм дал мне? Всегда приятно играть при своих болельщиках — тем более при таком их количестве — даже в товарищеском матче. При голе Матича не договорились, кто должен был играть с ним. Городовой хорошо вошёл в игру, несколько раз выручил. В голах его вины нет.

Игра сборной России с Бельгией? Счёт по игре, но не стоит отчаиваться. Впереди не менее сложный матч с Казахстаном на выезде. Поскорее нужно забыть игру с Бельгией, сделать выводы и надеяться на победу», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.