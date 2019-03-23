Вратарь «Зенита» Городовой: свист болельщиков? Они имеют на это право

Голкипер «Зенита» Алексей Городовой дал комментарий после поражения со счётом 0:3 в товарищеском матче с «Аустрией» из Вены.

«Рад, что дебютировал за основную команду. Обидно, что проиграли, что пропустил два мяча. Есть над чем работать.

Я всего раз был в заявке за «Зенит» в официальной игре, поэтому не почувствовал разницы между официальной игрой и товарищеской сегодня. До игры мы все вместе собрались, нужно было показать хорошую игру, выполнить установку тренера. Немного не получилось.

Слышал ли свист? Да, слышал. Но они гнали нас вперёд всю игру. Свист — это их право, ведь команда проиграла, они могут высказывать недовольство. Дальше должно быть лучше.

Почему ушёл из «Рубина»? Просто поступило предложение уехать в аренду в «Зенит-2». Сказали, что я там буду играть, поэтому казанский клуб меня отпустил. Ко мне подошёл Каско и Кафанов, объяснили ситуацию, что мне будет тяжело конкурировать на данный момент. Сказали, что лучше будет поехать в аренду поиграть. Я был только за. Не знаю, останусь ли здесь после аренды. Я просто играю, а остальное решат клубы между собой», — передаёт слова Городового корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.