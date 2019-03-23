Семак: Заболотному не хватает голов, но он помогает «Зениту» как может

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с «Аустрией» (0:3) рассказал, чего не хватает нападающему команды Антону Заболотному, чтобы забить.

«Ему не хватает голов. Моменты у него есть. У кого-то больше мастерства с рождения, у кого-то лучше получаются технические элементы. Надо работать. Он помогает команде как может. Как и все остальные, он футболист нашей команды, и мы вместе делаем общее дело», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

«Зенит», набрав 41 очко, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В 20 матчах команда Сергея Семака одержала 13 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

В 21-м туре чемпионата России «Зенит» встретится с «Оренбургом». Игра состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 31 марта в 14:00 мск.