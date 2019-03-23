Семак: вряд ли поражение в матче с «Аустрией» изменит турнирную таблицу

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение со счётом 0:3 в товарищеском матче с «Аустрией» из Вены.

«Благодарен болельщикам за то, что пришли и поддержали нас. К сожалению, не получилось их порадовать. Спасибо «Аустрии» за то, что откликнулись на предложение и приехали сыграть с нами.

Если говорить о матче, то мы смотрелись не лучшим образом. Получили дополнительную информацию о том, кто в каком состоянии находится. Ощущения после крупного счёта не самые приятные, но вряд ли это изменит турнирную таблицу. Будем готовиться к следующему официальному матчу, чтобы выглядеть лучше.

Не думаю, что этот результат может негативно отразиться на команде с точки зрения психологии. Конечно, неприятно проигрывать. Но я думаю, что это никаким образом не отразится», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

«Зенит», набрав 41 очко, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В 20 матчах команда Сергея Семака одержала 13 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

В 21-м туре чемпионата России «Зенит» встретится с «Оренбургом». Игра состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 31 марта в 14:00 мск.