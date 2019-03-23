Кузяев повредил мениск в игре со сборной Бельгии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с «Аустрией» (0:3) рассказал о повреждении полузащитника команды Далера Кузяева.

Кузяев получил травму в последней игре за сборную России, которая на выезде проиграла национальной команде Бельгии (1:3) в 1-м туре отборочного турнира чемпионата Европы — 2020.

«У Далера повреждение мениска. Травма далеко не самая простая. То, что он выбыл, — понятно. Вопрос — на какой срок. Это будет ясно в ближайшие дни», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Завтра, 24 марта, российская сборная в Нурсултане на стадионе «Астана-Арена» проведёт матч 2-го тура отборочного турнира Евро-2020 с национальной командой Казахстана. Начало встречи запланировано на 17:00 мск.