Манчини: Кин — звезда будущего, он может стать очень важным игроком для Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что форвард «Ювентуса» Мойзе Кин является одним из лучших молодых игроков Италии.

«Кин — звезда будущего. Он является игроком с отличными качествами, который постоянно стремится к саморазвитию. Я думаю, что он может стать очень важным игроком.

Нужно помнить, что ему всего 19 лет. От него можно ожидать великих свершений. Конечно, у него будут ошибки, но это правильный путь.

Я изучал множество молодых игроков, у которых есть будущее в сборной. Важно, чтобы рядом с ними были опытные товарищи, готовые помочь. Я думаю, что игра рядом с Кьеллини, Бонуччи, Жоржиньо и Верратти поможет этим молодым ребятам», — сказал Манчини во время пресс-конференции перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Норвегии, который состоится сегодня, 23 марта.