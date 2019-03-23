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Гол Классона помог сборной Швеции обыграть Румынию в матче отбора на Евро-2020

Гол Классона помог сборной Швеции обыграть Румынию в матче отбора на Евро-2020
Футбол / Евро-2020

В матче 1-го тура группы F отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная Швеции принимала национальную команду Румынии. Встреча прошла в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий Швеции Робин Куайсон, отличившийся на 33-й минуте. До перерыва полузащитник «Краснодара» Виктор Классон увеличил преимущество шведов. На 58-й минуте форвард Румынии Клаудиу Кешерю сократил отставание.

В другом матче 1-го тура группы F сборная Мальты принимала национальную команду Фарерских островов. Встреча прошла в Та-Кали на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе Мальты отличились хавбек Кириан Нвоко и защитник Стив Борг, реализовавший пенальти. Автором единственного гола Фарерских островов стал нападающий Якуп Томсен.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа F. 1-й тур
23 марта 2019, суббота. 20:00 МСК
Швеция
2 : 1
Румыния
1:0 – Куайсон – 33, 2:0 – Классон – 40, 2:1 – Кешерю – 58
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа F. 1-й тур
23 марта 2019, суббота. 20:00 МСК
Мальта
2 : 1
Фарерские острова
1:0 – Нвоко – 13, 2:0 – Борг – 77 (пен), 2:1 – Томсен – 90+8
Удаления: Агиус, 62 – нет
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