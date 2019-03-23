Семак — о возможном матче с «Барселоной»: кто же не хочет увидеть вживую Месси!

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о возможном проведении товарищеского матча с каталонской «Барселоной».

«Не знаю, обсуждался ли вопрос о проведении товарищеской игры с «Барселоной» на встрече между президентами клубов. Нужно спросить у наших руководителей. Хотел бы я, чтобы этот матч состоялся? Естественно. Кто же не хочет увидеть вживую Месси!» — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

«Зенит», набрав 41 очко, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В 20 матчах команда Сергея Семака одержала 13 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

В 21-м туре чемпионата России «Зенит» встретится с «Оренбургом». Игра состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 31 марта, начало — в 14:00 мск.