Каземиро: Бразилии потребуется время, чтобы новые полузащитники адаптировались

Полузащитник «Реала» Каземиро заявил, что сборной Бразилии потребуется время, чтобы привыкнуть к новому сочетанию полузащитников. Предполагается, что в ближайших товарищеских матчах тренерский штаб сборной опробует новичков команды — Лукаса Пакета и Артура Мело. Каземиро рассказал также о важности капитанской повязки, которую он получил из-за отсутствия травмированного Неймара.

«Они являются молодыми игроками, которые только пришли в команду. Нужно время, чтобы они адаптировались, это нормально. Но мы говорим об очень качественных игроках. Думаю, что в ходе тренировок химия улучшится.

Капитанская повязка? Быть капитаном своей сборной — большая честь, я горжусь этим», — приводит слова Каземиро The Nation.

Отметим, что сборная Бразилии сегодня, 23 марта, сыграла вничью в товарищеском матче со сборной Панамы (1:1).