Россия U17 разгромила Шотландию и возглавила группу 6 элитного раунда Евро-2019

Юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) провела матч элитного раунда чемпионата Европы — 2019 U17 с командой Шотландии. Встреча состоялась в Пейсли на стадионе «Сент-Миррен Парк» и завершилась со счётом 3:0 в пользу российских футболистов.

Автором первого гола стал полузащитник Вадим Конюхов, отличившийся на 24-й минуте. До перерыва преимущество России увеличил нападающий Андрей Савинов. На 71-й минуте форвард Егор Шаповалов отправил третий мяч в ворота шотландской сборной.

Турнирная таблица группы 6 после 2-го тура



1. Россия — 6 очков

2. Португалия — 6

3. Польша — 0

4. Шотландия — 0

В 3-м туре сборная России встретится с португальцами. Матч состоится в Гриноке на стадионе «Каппилоу Парк» 26 марта и начнётся в 20:00 мск.