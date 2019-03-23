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Россия U17 разгромила Шотландию и возглавила группу 6 элитного раунда Евро-2019

Россия U17 разгромила Шотландию и возглавила группу 6 элитного раунда Евро-2019
Футбол / Сборная России

Юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) провела матч элитного раунда чемпионата Европы — 2019 U17 с командой Шотландии. Встреча состоялась в Пейсли на стадионе «Сент-Миррен Парк» и завершилась со счётом 3:0 в пользу российских футболистов.

Автором первого гола стал полузащитник Вадим Конюхов, отличившийся на 24-й минуте. До перерыва преимущество России увеличил нападающий Андрей Савинов. На 71-й минуте форвард Егор Шаповалов отправил третий мяч в ворота шотландской сборной.

Турнирная таблица группы 6 после 2-го тура

1. Россия — 6 очков
2. Португалия — 6
3. Польша — 0
4. Шотландия — 0

В 3-м туре сборная России встретится с португальцами. Матч состоится в Гриноке на стадионе «Каппилоу Парк» 26 марта и начнётся в 20:00 мск.

U17 ЧЕ-2019. Элитный раунд. Группа 6. 2-й тур
23 марта 2019, суббота. 19:00 МСК
Россия U17
3 : 0
Шотландия U17
1:0 – Конюхов – 24, 2:0 – Савинов – 32, 3:0 – Шаповалов – 71
Удаления: нет – Dickson, 21, Smith, 63
Сборная Россия U19 потеряла шансы на выход в финальную часть чемпионата Европы
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