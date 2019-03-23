Тренер «Аустрии»: матч с «Зенитом» мог завершиться со счётом 3:3

Исполняющий обязанности главного тренера «Аустрии» Роберт Ибертсбергер прокомментировал победу со счётом 3:0 в товарищеском матче с «Зенитом».

«Мы очень серьёзно отнеслись к этому матчу, несмотря на его статус. Хотим улучшить наигрываемую нами систему, учитывая продолжение нашего чемпионата и будущую встречу с «Зальцбургом». Счёт мог бы быть и 3:3. В целом получилась хорошая игра.

До матча примерно понимали, как будет играть «Зенит». Анализировали игру соперника. Мне понравилось, как сыграли наши футболисты», — приводит слова Ибертсбергера пресс-служба «Зенита».

«Зенит», набрав 41 очко, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В 20 матчах команда Сергея Семака одержала 13 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

В 21-м туре чемпионата России «Зенит» встретится с «Оренбургом». Игра состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 31 марта, начало — в 14:00 мск.