Болельщики освистали сборную Бразилии после матча с Панамой

После товарищеского матча Бразилия — Панама болельщики освистали бразильских футболистов. Встреча, проходившая в Порту (Португалия) на стадионе «Драгау», завершилась со счётом 1:1. Бразильцы вышли вперёд на 32-й минуте, когда отличился Лукас Пакета, которому ассистировал Каземиро. Сборная Панамы отыгралась уже через четыре минуты. Точный удар на свой счёт записал Адольфо Мачадо, результативную передачу отдал Эрик Дэвис. Больше счёт уже не менялся.

По окончании матча поклонники бразильской сборной выразили своё недовольство результатом. Они освистали бразильцев.

Отметим, что сборная Бразилии ведёт подготовку к Кубку Америки. В рамках подготовки бразильцы проводят серию матчей по всему миру в рамках акции «глобальный тур». Свой следующий матч бразильцы проведут 26 марта. В этот день они сыграют в Праге с Чехией.