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Бэйл: Уэльс намерен занять первое место в группе E отборочного турнира Евро-2020

Бэйл: Уэльс намерен занять первое место в группе E отборочного турнира Евро-2020
Футбол / Евро-2020

Нападающий национальной команды Уэльса Гарет Бэйл поделился ожиданиями от начала кампании в отборочном турнире чемпионата Европы — 2020.

«Намерены занять первое место в группе E. Не вижу причин, почему мы не можем это сделать. Нас всегда считают андердогами, но букмекеры не всегда правы. Собираемся начать кампанию в отборочном турнире с намерением выиграть группу.

Знаем, что сборные Словакии и Хорватии уже одержали первые победы, но это ничего не меняет. Понимаем, что у нас непростая группа. Всегда трудно выходить на крупные турниры, но мы готовы и сделаем всё возможное», — приводит слова Бэйла Sky Sports.

Сегодня, 24 марта, национальная команда Уэльса в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити» сыграет со сборной Словакии. Начало встречи — в 17:00 мск.

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