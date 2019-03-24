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Италия нанесла поражение Финляндии в матче отборочного турнира Евро-2020

Италия нанесла поражение Финляндии в матче отборочного турнира Евро-2020
Футбол / Евро-2020

Сборная Италии одержала победу в матче группы J отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Финляндией. Встреча, проходившая в Удине на стадионе «Фриули», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Сборная Италии вышла вперёд на седьмой минуте. Первый гол в составе национальной команды на свой счёт записал Николо Барелла. На 74-й минуте точку поставил форвард «Ювентуса» Мойзе Кин.

Италия стартовала в отборочном турнире с победы. Теперь итальянцы делят первое место в турнирной таблице группы J со сборными Боснии и Герцеговины и Греции, которые также одержали победы.

В следующем туре отборочного турнира Италия будет принимать сборную Лихтенштейна, а Финляндия в гостях сыграет с Арменией, стартовавшей с поражения.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа J. 1-й тур
23 марта 2019, суббота. 22:45 МСК
Италия
2 : 0
Финляндия
1:0 – Барелла – 7, 2:0 – Кин – 74
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