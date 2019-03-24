Босния и Герцеговина обыграла Армению, Греция нанесла поражение Лихтенштейну

Сборная Боснии и Герцеговины одержала победу в матче группы J отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Арменией. Встреча, проходившая в Сараево, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 33-й минуте боснийцев вперёд вывел Раде Крунич. На 80-й минуте преимущество хозяев удвоил Дени Милошевич. Сборная Армении отыграла один мяч уже в компенсированное время, пенальти реализовал Генрих Мхитарян.

С победы отборочной турнир чемпионата Европы начала и сборная Греции, встречавшаяся с Лихтенштейном. Матч, проходивший в Вадуце, завершился со счётом 2:0 в пользу гостей. В компенсированное время первого тайма греков вперёд вывел Костас Фортунис. Точку в матче на 80-й минуте поставил Анастасиос Донис.

Турнирную таблицу группы J возглавляют сборные Боснии и Герцеговины, Греции и Италии. Все команды одержали в первых матчах победы.