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Босния и Герцеговина обыграла Армению, Греция нанесла поражение Лихтенштейну

Босния и Герцеговина обыграла Армению, Греция нанесла поражение Лихтенштейну
Футбол / Евро-2020

Сборная Боснии и Герцеговины одержала победу в матче группы J отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Арменией. Встреча, проходившая в Сараево, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 33-й минуте боснийцев вперёд вывел Раде Крунич. На 80-й минуте преимущество хозяев удвоил Дени Милошевич. Сборная Армении отыграла один мяч уже в компенсированное время, пенальти реализовал Генрих Мхитарян.

С победы отборочной турнир чемпионата Европы начала и сборная Греции, встречавшаяся с Лихтенштейном. Матч, проходивший в Вадуце, завершился со счётом 2:0 в пользу гостей. В компенсированное время первого тайма греков вперёд вывел Костас Фортунис. Точку в матче на 80-й минуте поставил Анастасиос Донис.
Турнирную таблицу группы J возглавляют сборные Боснии и Герцеговины, Греции и Италии. Все команды одержали в первых матчах победы.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа J. 1-й тур
23 марта 2019, суббота. 22:45 МСК
Босния и Герцеговина
2 : 1
Армения
1:0 – Крунич – 33, 2:0 – Милошевич – 80, 2:1 – Мхитарян – 90+3 (пен)
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа J. 1-й тур
23 марта 2019, суббота. 22:45 МСК
Лихтенштейн
0 : 2
Греция
0:1 – Фортунис – 45+2, 0:2 – Донис – 80
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