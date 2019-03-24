Роналду: Шевченко делает хорошую работу в сборной Украины

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал результат матча 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе В со сборной Украины. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и закончилась со счётом 0:0.

«Андрей Шевченко делает хорошую работу в команде. У сборной Украины не было много шансов, но она добыла результат. Это был хороший матч.

Чувствовал ли я давление со стороны соперника? Я играл на разных участках поля. Украинцы достаточно корректные игроки, возможно, левый защитник жёстче других.

Плохой ли это старт для Португалии? Рано говорить, всё только начинается. Мы сыграем сильнее. Обязательно», — приводит слова Роналду Footboom.

В следующем туре Португалия на своём поле сыграет с Сербией. Украине предстоит выездная игра с Люксембургом. Оба матча состоятся 25 марта.