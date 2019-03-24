Энрике: Рамос — уникальный игрок в истории футбола

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике подвёл итоги матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Норвегии (2:1), а также выделил игру защитника Серхио Рамоса.



«Доволен самоотдачей игроков и качеством футбола. Может быть, мы не были максимально эффективными, но я вижу, что беседы с командой не прошли даром. Норвегия отлично действовала в защите, но мы смогли забить.



Серхио Рамос отлично исполнил пенальти. Он уникальный игрок в истории футбола. Мы должны быть счастливы и ценить позитивные моменты. Уверен, мы сможем улучшить свою игру в дальнейшем», — приводит слова Энрике Marca.

Напомним, 26 марта сборная Испании сыграет с национальной командой Мальты в Та-Кали.